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شاهد.. مظاهرة حب من أهالي الجيزة للمرشح محمد أبو العينين

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 11:03 م
أهالى الجيزة
أهالى الجيزة
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حمزة شعيب
أعرب أهالي الجيزة، عن سعادتهم بانتخاب رجل الصناعة محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، خلال الانتخابات التكميلية لمجلس النواب.

وقالت إحدى السيدات، خلال لقائها مع مراسل قناة "صدى البلد"، ببرنامج «على مسؤوليتي» تقديم الإعلامى أحمد موسى، والمذاع على قناة "صدى البلد"، «الإقبال الكثيف من أهالي الجيزة في الانتخابات التكميلية كان مفاجأة كبيرة»، مؤكدة «ندعم محمد أبو العينين الذي دعم الدولة ولم يتخلَ عن أهالي الجيزة».

وأكدت دعمها لمحمد أبو العينين، قائلةً «يدعم أهالي الجيزة، ومش سايب حد في الدائرة».

فيما قال شاب «أهالي الجيزة يعلمون من سيدعمهم، وعانوا كثيرا في ظل غياب أبو العينين منذ 2010؛ رغم أنه كان مستمرًا في تقديم الخدمات».

من جانبه، أوضح «أحمد موسى»، أن محمد أبو العينين قدم أعمالًا خدمية كثيرة، إلى جانب اللقاءات الدولية التي أجراها، لافتًا إلى أن الحزب لديه منهجية في العمل على مستوى الجمهورية.

ووجه أحمد موسى، التحية والشكر لغرفة عمليات حزب "مستقبل وطن"؛ لمتابعة الانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة، مشيدًا بجهود القائمين على الحزب على مستوى الجمهورية.

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