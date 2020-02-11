حال انتهاء السوبر الإفريقي بالتعادل هل يتم اللجوء إلى وقت إضافي؟.. اللوائح تجيب





ووصلت بعثة نادي الزمالك اليوم للدوحة، استعدادًا لملاقاة نادي أبناء سويقة، وعينهم على الفوز لتحقيق البطولة، واكتساب الثقة قبل مواجهة نفس الفريق في دوري أبطال إفريقيا ذهابًا وإيابًا في دور ربع النهائي.





ويلعب الزمالك مباراة قوية أمام الترجي في 90 دقيقة، لكن يبقي السؤال هل سيتم اللجوء إلى وقت إضافي في حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل؟.





حسب ما تؤكده لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، فلن تلعب أشواط إضافية في السوبر الإفريقي، في حال انتهاء الزمن الأصلي بالتعادل، بل يتم اللجوء إلى ركلات الجزاء بعد نهاية الوقت الأصلي مباشرًا.





وتمتلك الأندية المصرية ممثلة في النادي الأهلي، أسبقية وتفوق واضح على الفرق التونسية، في منافسات بطولة كأس السوبر الإفريقي، وتوج النادي الأهلي من قبل بـ 3 بطولات في كأس السوبر، أمام فرق تونسية، 2 منها أمام النادي الصفاقسي عامي 2008، 2014، وأمام النجم الساحلي مرة عام 2007.





كما أن نادي الترجي خاض بطولة كأس السوبر الإفريقي العام الماضي في قطر، أمام نادي الرجاء المغربي، وخسره عندما كان باتريس كارتيرون، المدير الفني الحالي للزمالك، يدرب الفريق المغربي.

يواجه نادي الزمالك، يوم الجمعة المقبل، نظيره الترجي الرياضي التونسي، على كأس السوبر الإفريقي، بملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة في قطر.