قبل مواجهة الأهلي.. كارتيرون يتغزل في فريق صن داونز ومدربه

كشف باتريس كارتيرون، المدير الفني لـ فريق الزمالك ومدرب الأهلي السابق، عن رأيه في موسيماني، المدير الفني لفريق صن داونز خاصة قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وأكد "كارتيرون" في تصريحات لـ صحيفة "كيك أوف" أن فريق صن داونز قوي وكبير، ودائما ما ينافس بقوة على الألقاب الأفريقية مشددًا أن موسيماني صنع شكل وطابع خاصاً للفريق.





وأضاف "كارتيرون" أن موسيماني قاد الفريق لمدة 8 سنوات متتالية مما مكنه من بناء الفريق بشكل كامل.





وتابع أن الفرق القوية في أفريقيا ليست كثيرة ولكن صن داونز أحد تلك الفريق القوية، مشددًا على أنه فريق قوي ومنافس شرس على لقب البطولة





ومن المقرّر أن يواجه الأهلي نظيره صن داونز يو 29 فبراير المقبل في القاهرة في مباراة دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا .