ألمانيا تعلن تسجيل حالتين جديدتين بـ فيروس كورونا

أكدت ألمانيا، اكتشاف حالتين جديدتين لفيروس كورونا المستجد في ولاية بافاريا الجنوبية، ليصل عدد حالات الإصابة المعروفة في أكثر الدول الأوروبية تعدادا للسكان إلى 16.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية عن وزارة الصحة في بافاريا، قولها إن الحالتين الجديدتين لهما صلة بعدوى انتشرت بين موظفين في شركة بمنطقة شتارنبرج غربي ميونيخ.

وكانت شركة "ويباستو" لتوريد قطع السيارات، قالت- الشهر الماضي- إن موظفا صينيا تأكدت إصابته بالفيروس، لدى عودته من الصين، في أعقاب زيارة لمقر الشركة قرب ميونيخ، ويبدو أن الموظف نقل العدوى إلى عدد من زملائه الألمان خلال الزيارة.

من جهته، قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الثلاثاء، إن فيروس كورونا المستجدّ يشكل "تهديدًا خطيرًا جدًا" للعالم.