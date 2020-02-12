AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 11:03 ص
مطار القاهرة _ صورة
مطار القاهرة _ صورة أرشيفية
Advertisements
نورهان خفاجي

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع 3 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية.


قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلتي شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة، و142 المتجهة إلى ينبع تأخرتا ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لهما بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.


وأضافت المصادر، أن رحلة الخطوط التركية 693 المتجهة إلى إسطنبول تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل.


وأكدت المصادر، استقرار حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار القاهرة، وفقا لمواعيدها المقررة بجداول التشغيل، دون وجود أي مؤثرات خارجية على الحركة الملاحية بالمطار على الرغم من التقلب في الأحوال الجوية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 6 رحلات دولية من مطار القاهرة

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 6 رحلات دولية من مطار القاهرة

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 7 رحلات دولية من مطار القاهرة

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة

ترشيحاتنا

قبل مواجهة الأهلي.. كارتيرون يتغزل في فريق صن داونز ومدربه

#سبب_الفركشه_ف_مصر يتصدر تويتر.. شباب: نجاح العلاقات يعتمد على الحب الصادق

هجوم على الأهلي واتحاد الكرة.. تعرف على آخر تصريحات مرتضى منصور

درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات اليوم.. فيديو

وزير الخارجية: إعادة المصريين من اليمن إنجاز كبير ويعكس أولوية الرئيس نحو أبنائه "فيديو"

لسبب تافه.. سيدة أربعينية تنهي حياة جارها بطريقة بشعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حصول خواكين فينيكس على الأوسكار.. كواليس جديدة من فيلم الجوكر..صور

بصحبة صديقتها .. ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال بصور جديدة

أسعار فولكس فاجن تيجوان volkswagen tiguan اليوم في مصر بعد تخفيضها 56 ألف جنيه.. صور