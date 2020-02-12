برنسيسة.. غادة عبد الرازق تشعل إنستجرام بـ فستان جديد

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة لها.





وظهرت غادة بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان سواريه من تصميم هاني البحيري، وجاء الفستان باللون الأوف وايت اللامع، بتصميم كاب يكشف عن صدرها ومن النوع الطويل المنفوش.





أما من الناحية الجمالية، ففضلت غادة رفع شعرها كله كحكة لتتناسب مع إطلالتها الأنيقة، واعتمدت على وضع بضع لمسات من المكياج التي تناسب ملامحها وبشرتها، كما اختارت أحمر شفاه باللون الأحمر.





وانهالت عليها التعليقات بمجرد نشرها للصورة، وكتبت غادة في تعليق على صورتها: "ميرسي هاني البحيري على الفستان".







