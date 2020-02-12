الأهلي يختتم تدريباته بالتتش قبل التوجه إلى الإسكندرية

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، مرانه عصر غد الخميس على ملعب التتش، قبل التوجه إلى الإسكندرية للمبيت؛ استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها مساء بعد غد الجمعة على استاد حرس الحدود (المكس).





ووفقا لأجندة رينيه فايلر المدير الفني، يخوض الفريق مرانه في الرابعة عصر غدً على ملعب التتش، وعقب نهاية المران يعلن القائمة التي ستتوجه إلى الإسكندرية للمبيت بأحد الفنادق.



