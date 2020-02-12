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رياضة

الأهلي يختتم تدريباته بالتتش قبل التوجه إلى الإسكندرية

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 12:35 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبوعلم
يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، مرانه عصر غد الخميس على ملعب التتش، قبل التوجه إلى الإسكندرية للمبيت؛ استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها مساء بعد غد الجمعة على استاد حرس الحدود (المكس).

ووفقا لأجندة رينيه فايلر المدير الفني، يخوض الفريق مرانه في الرابعة عصر غدً على ملعب التتش، وعقب نهاية المران يعلن القائمة التي ستتوجه إلى الإسكندرية للمبيت بأحد الفنادق.

ويلتقي الأهلي مع المصري في الثامنة والربع مساء الجمعة على استاد حرس الحدود في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة السادسة في بطولة الدوري الممتاز.
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