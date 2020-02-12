طبيب الأهلي: حمدي فتحي يسافر ألمانيا خلال أسبوعين لاستكمال علاجه

قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن برنامج علاج وتأهيل حمدي فتحي، لاعب الفريق يسير بالشكل الذي حدده الطبيب الألماني هيرمان ماير، الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة.





وأوضح الطبيب، أن هناك برنامجا محددا يسير عليه اللاعب منذ خضوعه للجراحة، حيث توجه إلى ألمانيا في زيارة قصيرة خلال الفترة الماضية خضع خلالها لفحوصات طبية للتعرف على مدى التحسن في حالته قبل تنفيذ المرحلة الجديدة في برنامج العلاج الطبيعي.





وأشار «محمود»، إلى أن «فتحي»، سيتوجه من جديد إلى ألمانيا خلال أسبوعين لاستكمال برنامجه العلاجي، والبدء في مرحلة التأهيل، وذلك وفقا للبرنامج المتبع مع الخبير الألماني ماير.



