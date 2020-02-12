خلال لقاء بالإمارات.. محافظ الجيزة يشارك فى الترويج للاستثمار السياحى بمصر

شارك اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فى اللقاء الذى عقد مع وفد إماراتى رفيع المستوى على هامش رابع أيام المنتدى الحضرى العالمى المنعقد بأبو ظبى حيث تناول اللقاء التعاون فى العديد من المجالات، وجرت مناقشات وحوارات بشأن امكانية قيام الجانب الإماراتي بالتعاون فى مجال الاستثمار السياحى فى مصر خلال المرحلة المقبلة.





وأشاد محافظ الجيزة خلال اللقاء بالتعاون المثمر مع دولة الإمارات فى ظل العلاقات الوطيدة التى تجمع بين مصر والإمارات والممتدة منذ سنوات طويلة مؤكدًا ان المواقع الاثرية والتراثية والثقافية عديدة بوطننا ما يجعل عناصر الجذب السياحى والاستثمارى كبيرة فى مصر وسوق جاذبة للاستثمار السياحى.





وأكد الوفد الإماراتي على أهمية المشاركة المصرية فى المنتدى الحضرى العالمى مؤكدين على تحقيق مزيدًا من التعاون خلال المرحلة المقبلة .





جاء اللقاء بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء أشرف الداودي محافظ قنا وسفير مصر بدولة الإمارات شريف محمد فؤاد البديوي.