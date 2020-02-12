مهندسو الغربية يطالبون بتغيير لجنة الانتخابات لضمان الشفافية والنزاهة

طالب عدد من مهندسي محافظة الغربية اليوم المهندس هانى ضاحي نقيب المهندسين في مذكرة رسمية اليوم الأربعاء بسرعة التدخل بتغيير لجنة الانتخابات بالغربية بالكامل.





وأشار المهندسون إلى تكليف لجنة من خارج المحافظة حرصا على عدم تعرض العملية الانتخابية بأكملها للبطلان وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ولضمان الشفافية والنزاهة.





وقال المهندسون الموقعون على البيان المرسل للنقيب العام وهم علاء فهمي ومنى فايز واماني هاشم وتامر الكوراني وايناس خاطر أنه تم اختيار رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات الفرعية للتجديد النصفي المزمع إجراؤها في ٢٨فبراير من الشهر الجاري دون العرض أو الاعتماد من مجلس إدارة نقابة الغربية وتم إرساله لرئيس اللجنة العليا المهندس أحمد عثمان وعندما طالب بعض مقدمي المذكرة من المهندسين أن يمثلوا باللجنة فوجئ الجميع برئيس المجلس يؤكد أن المكاتبات الواردة للنقابة تخصه وحده ولن يعرضها على المجلس مما دفع الشاكين للانسحاب من الجلسة.





وأضافت مذكرة المهندسين أن النقيب بالغربية المهندس عادل عطية تلاعب بأعضاء المجلس عندما أعلن موافقته على ضم ٤ مهندسين إلى لجنة الانتخابات ثم عاد أمس وفاجأ الجميع برفض طلب انضمام نفس الأعضاء الأمر الذي اعتبره المهندسون نية مبيتة للتلاعب في إرادة جموع المهندسين وتزوير إرادتهم كما يقولون.





وقالت المهندسة منى فايز إننا لن نسمح بتكرار ما حدث في انتخابات النقيب السابقة والتي استغل فيها النقيب الحالي منصبه كرئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي وأخرج مهندسو الشركة بالأمر لتأييده وهو الامر الذي يلوح في الأفق قبل انتخابات التجديد النصفي حيث تم الدفع بالعديد من مهندسي شركة مياه الشرب والصرف الصحي لخوض الانتخابات مع منحهم وعودا أكيدة بنجاحهم بنفس طريقة إنجاح النقيب.