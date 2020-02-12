اقتراحات النواب توصي بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمستشفيات جامعة الأزهر

أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمستشفيات جامعة الأزهر، ودعم موازناتها لأنها شريك رئيسي في منظومة الصحة وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، حيث تستقبل هذه المستشفيات آلاف المواطنين يوميا.





جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة للاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالرحمن البكري، بشأن توفير المستلزمات الطبية بمستشفى جامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديد، والذى وافقت عليه اللجنة وأوصت وزارتى التخطيط والمالية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير كافة المستلزمات الطبية للمستشفى لتقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين، خاصة أن مستشفى جامعة الأزهر بدمياط يخدم آلاف المواطنين، ويستقبل حالات الحوادث فى الطرق الخاصة بدمياط والمحافظات المجاورة.





وأكد ممثل مستشفى جامعة الأزهر بدمياط، للجنة الاقتراحات والشكاوى، أن المستشفى بحاجة إلى دعم مالى لأنه يعانى من نقص العديد من الأجهزة والمستلزمات ويستقبل كل الحوادث التى تقع على الطرق فى المنطقة، قائلا: "أطباء الامتياز لم يتقاضوا مرتباتهم من شهر 11 الماضى".





وقال النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، الذى ترأس الاجتماع، إن هناك ضرورة لتخصيص موازنات ضخمة لصالح مستشفيات جامعة الأزهر لأنها تقوم بدور رئيسى فى المنظومة الصحية مثل مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، متابعا: "يجب أن يكون هناك نظرة لهذه المستشفيات وتطويرها، والتنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط مع الأزهر الشريف، لتوفير اعتمادات مالية لدعم مستشفيات جامعة الأزهر".





كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على الاقتراح برغبة المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن توفير جهاز أشعة مقطعية (Slice 160 توشيبا) لمستشفى الأورام بمحافظة المنيا.





ووافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن تحويل مستشفى القناطر الخيرية من مستشفى مركزي إلى مستشفى عام، وأوصت باتخاذ اللازم وسرعة التنفيذ، وأكد مقدم الاقتراح، أن ذلك مطلب لأهالى القناطر الخيرية منذ سنوات وأن ذلك سيكون فى صالح تحسين المنظومة الصحية وتقديم خدمة لائقة للمواطنين، وأكد ممثل مديرية الصحة بمحافظة القليوبية، أنه المديرية ليس لديها مانع.





ودعت لجنة الاقتراحات والشكاوى، لتحسين أجور الأطباء لمواجهة ظاهرة هجرتهم للخارج بسبب الأوضاع المادية، ولسد عجز عدد الأطباء الذى تعانى منه أغلب المحافظات.



