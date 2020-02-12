شوقى غريب يحسم وديات المنتخب خلال معسكر مارس استعدادا لـ أولمبياد طوكيو

يحسم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب العروض التى تلقاها من أجل خوض مباريات ودية خلال المعسكر التدريبي المقرر انطلاقه في شهر مارس المقبل استعدادا للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.





وتوج منتخب أوليمبي الفراعنة بقيادة شوقى غريب بلقب بطولة أمم إفريقيا على حساب نظيره منتخب كوت ديفوار بنتيجة 2-1 وتأهل إلى أولمبياد طوكيو المقرر إقامتها فى صيف العام الجاري.





يأتي ذلك بعدما تلقى شوقى غريب ورفاقه عرضا من أجل خوض دورة ودية دولية فى دبى بالإمارات بمشاركة منتخبات تأهلت إلى أولمبياد طوكيو 2020 فضلا عن تلقيه عروضا لمواجهة اليابان وكوريا الجنوبية ورومانيا.





ومن المقرر أن ينطلق معسكر المنتخب الأوليمبي يوم 20 مارس المقبل فى إطار الإعداد للمشاركة ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020 الذي يتخلله خوض مباريات ودية.



