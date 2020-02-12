بـ 5 إطلالات أنيقة.. إياد نصار يتغزل فى زوجته احتفالا بعيد ميلادها





وكتب الفنان إياد نصار عبر الصور قائلأ:" الوقت بالنسبالي هو الوقت اللي بقضيه معاكي..غير كده ..انا مستني الوقت اللي حقضيه معاكي ... بحبك قد الكل إشي..عيد ميلاد سعيد".









وظهرت زوجة الفنان إياد نصار بإطلالات أنيقة ومميزة خطفت بها الانظار ، لاختيارها وذوقها العالى فى اختيار الستايل التى ظهرت به فى الصور، منا إنها لا تفضل وضع الماكياج الكثير وتكتفى بأحمر الشفاه.









ونالت الصور إعجاب الكثير من الجمهور وعلق البعض:" ربنا يخليكوا لبعض.. الحب حلو".

نشر الفنان إياد نصار مجموعه من الصور عبر حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوها إنستجرام تجمع بينه وبين زوجته.