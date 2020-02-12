لاعب الهلال السعودي يحقق رقما فريدا في دوري أبطال آسيا





وقاد جيوفينكو فريقه الهلال، للفوز على نظيره شاهر خودرو الإيراني بهدفين نظيفين، في أول لقاءات الفريق السعودي للحفاظ على لقبه الأسيوي، والذي حققه العام الماضي على حساب أوراوا الياباني.





وصنع جيوفينكو 6 فرص محققة للتسجيل، وهو أكثر اللاعبين صناعة للفرص في الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، متفوقًا على أكرم عفيف لاعب نادي السد القطري، والذي صنع 3 فرص، وسعيد قائدي لاعب سباهان أصفهان الإيراني والذي صنع 3 فرص أيضًا.





ويحتل نادي الهلال صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، متساويًا مع نادي باختاكور الأوزبكي، والذي انتصر على نادي شباب الأهلي الإماراتي.

حقق الإيطالي سيباستيان جيوفينكو جناح نادي الهلال السعودي، رقمًا فريدًا في الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.