AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لاعب الهلال السعودي يحقق رقما فريدا في دوري أبطال آسيا

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 05:17 م
جيوفينكو لاعب الهلال
جيوفينكو لاعب الهلال
Advertisements
إسماعيل محمود
حقق الإيطالي سيباستيان جيوفينكو جناح نادي الهلال السعودي، رقمًا فريدًا في الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وقاد جيوفينكو فريقه الهلال، للفوز على نظيره شاهر خودرو الإيراني بهدفين نظيفين، في أول لقاءات الفريق السعودي للحفاظ على لقبه الأسيوي، والذي حققه العام الماضي على حساب أوراوا الياباني.

وصنع جيوفينكو 6 فرص محققة للتسجيل، وهو أكثر اللاعبين صناعة للفرص في الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، متفوقًا على أكرم عفيف لاعب نادي السد القطري، والذي صنع 3 فرص، وسعيد قائدي لاعب سباهان أصفهان الإيراني والذي صنع 3 فرص أيضًا.

ويحتل نادي الهلال صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، متساويًا مع نادي باختاكور الأوزبكي، والذي انتصر على نادي شباب الأهلي الإماراتي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرعة دوري أبطال آسيا.. الهلال السعودي في مجموعة سهلة نسبيا

رسميا.. الهلال السعودي يعلن عن قائمة فريقه الآسيوية

النصر عميد الأندية.. الاتحاد الآسيوي يتغنى بالعالمي قبل انطلاق دوري الأبطال

إصابة نجم الهلال السعودي قبل لقاء خودرو الإيراني في دوري أبطال آسيا

الاتحاد الآسيوي: الهلال السعودي رفع مستوى المنافسة في دوري الأبطال

موعد مباراة الهلال السعودي ضد خودرو الإيراني في دوري أبطال آسيا

ترشيحاتنا

هناكل إيه النهاردة.. حمام بالكبد والقوانص وفاصوليا خضراء وأرز بالبابريكا.. والحلو: تورتة الكريم شانتى

الموت يفجع فنانة شهيرة

فرجاني ساسي لأحد المشجعين:" هتاخد الكاس" .. فيديو

هل يرتبط بـ وحش لوخ نيس.. هيكل عظمي ضخم يثير الرعب في إسكتلندا

مطالبات للسفارة بالتحقيق.. التليفزيون البولندي يعرض شعابا مرجانية مهربة من مصر .. صور

الخارجية: تصريحات أردوغان بشأن إدلب خرجت عن شخص منفصل عن الواقع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 5 إطلالات أنيقة.. إياد نصار يتغزل فى زوجته احتفالا بعيد ميلادها

انتو رجعتو لبعض؟..شاهد| خطيبة تامر عاشور السابقة تتألق برفقته

بدون ماكياج وبملابس بسيطة.. هنا الزاهد لشقيقتها الصغرى: بحبك