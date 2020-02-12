خطة شوقي غريب لـ ضم محمد صلاح فى قائمة أولمبياد طوكيو

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن خطوات الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب من أجل إنهاء ملف ضم محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى إلى صفوف أوليمبي الفراعنة فى قائمة أولمبياد طوكيو 2020.

كان الكولومبي رامي عباس، وكيل أعمال اللاعب محمد صلاح، جناح نادي ليفربول اكد، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن انضمام اللاعب لصفوف المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020 ونشر تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة تويتر، أكد فيها أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن انضمام محمد صلاح للمنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.





قال المصدر ذاته إن الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي فوض عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة من أجل عقد جلسة مع اللاعب لمعرفة الموقف النهائى من إنضمامه إلى قائمة أولمبياد طوكيو المقرر انطلاقها فى صيف العام الجاري.





تابع: الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي فضل عدم التواصل فى الوقت الراهن بشكل مباشر مع محمد صلاح وترك الأمر إلى رئيس الجبلاية على أن يعول على مشاركة نجم الريدز فى قائمة المنتخب الأول فى مباراتي توجو فى تصفيات أمم إفريقيا بالكاميرون 2021 والمقرر إقامتهما خلال شهر مارس القادم وإستغلال ذلك فى عقد جلسات معه على هامش لقاءات الفراعنة الكبار فى التصفيات الإفريقية ومن ثم التواصل معه بشكل مباشر.





أضاف: الجهاز الفنى للمنتخب الاوليمبي أكد على أن محمد صلاح لاعب عالمى ورقم واحد فى إختيارات اللاعبين الثلاثة الكبار فى قائمة أوليمبي الفراعنة فى أولمبياد طوكيو 2020 لافتا إلى أن شوقى غريب ورفاقه يعلمون تماما أن القرار النهائى فى إنضمامه إلى صفوف منتخب مصر الأوليمبي يعود إلى اللاعب وناديه والمدير الفنى الألماني يورجن كلوب.





لفت إلى أن الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي يرى أن وكيل اللاعب رامي عباس فى التغريدة التى قام بنشرها اليوم عبر تويتر لم يغلق الباب فى وجه انضمام محمد صلاح الى صفوف المنتخب الأوليمبي مشيرا إلى أنه ما زال هناك متسع من الوقت لوصول الرد النهائى من مسئولى النادي الإنجليزى لاسيما وأن فريق ليفربول لديهم إرتباطات فى دورى أبطال أوروبا وبداية فترة الإعداد خلال شهر أغسطس التى تتزامن مع انطلاق منافسات الأولمبياد.





أشار إلى ان الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي يعلم تماما أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" لم يمنح للمنتخبات الأوليمبية استدعاء نجومها الكبار بشكل رسمي فى البطولات الأوليمبية منوها إلى أن شوقى غريب ورجاله سوف يقومون بإرسال القائمة النهائية للاعبين المقرر مشاركتهم فى أولمبياد طوكيو خلال شهر يونيو المقبل.





يذكر أن منتخب مصر الأولمبي، تأهل لأولمبياد طوكيو 2020، في منافسات كرة القدم، بعد تتويجه ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا على حساب كوت ديفوار بعد الفوز على الأفيال بنتيجة 2-1.