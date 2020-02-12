زيادة 22 جنيها للتر.. السودان يرفع أسعار البنزين

كشف مصدر بوزارة النفط السودانية لوكالة رويترز للأنباء عن رفع أسعار البنزين في السودان من 6 جنيهات للتر إلى 28 جنيها لبعض الأصناف بداية من منتصف الشهر الجاري.





وأكد وزير التجارة والصناعة السوداني، مدني عباس، على مواصلة بلاده دعم أسعار الخبز خلال الفترة الانتقالية، وذلك عقب الاطاحة بحكم الرئيس السابق عمر البشير.





وأضاف وزير التجارة والصناعة السوداني أن بلاده تريد تعزيز توزيع الدعم ، وذلك أثناء إعلانه عن خطة للتعامل مع الطوابير الطويلة أمام المخابز.





وتابع مدني في تصريحات للصحفيين أن بلاده لديها كميات تكفي من القمح حتى شهر مايو المقبل.



