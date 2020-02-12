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أخبار العالم

وزير التجارة السوداني: سنواصل دعم أسعار الخبز

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 08:11 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أكد وزير التجارة والصناعة السوداني، مدني عباس، على مواصلة بلاده لدعم أسعار الخبز خلال الفترة الانتقالية، وذلك عقب الاطاحة بحكم الرئيس السابق عمر البشير. 

وأضاف وزير التجارة والصناعة السوداني أن بلاده تريد تعزيز توزيع الدعم، وذلك أثناء إعلانه عن خطة للتعامل مع الطوابير الطويلة أمام المخابز

وتابع مدني في تصريحات إلى الصحفيين أن بلاده لديها كميات تكفي من القمح حتى شهر مايو المقبل. 


ومن ناحية أخرى، كشف وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، عن اعتزام السلطات عقد مزاد دولي للعقارات المصادرة من نظام الرئيس المعزول عمر البشير.


ووفقًا لصحيفة "سودان تربيون"، قال البدوي، إنهم بصدد إقامة مزاد بمعايير عالمية لتسييل أصول ضبطتها لجنة تفكيك نظام البشير.


وأضاف: "نتطلع إلى أن تقوم اللجنة برد الأصول والأموال التي ضبطتها إلى وزارة المالية لتقوم بإجراء دلالة محكمة بمعايير عالمية لتسييل هذه الأصول بهدف دعم الميزانية".




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