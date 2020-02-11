السودان.. مزاد مرتقب للعقارات المصادرة من البشير

كشف وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، عن اعتزام السلطات عقد مزاد دولي للعقارات المصادرة من نظام الرئيس المعزول عمر البشير.





ووفقًا لصحيفة "سودان تربيون"، قال البدوي، إنهم بصدد إقامة مزاد بمعايير عالمية لتسييل أصول ضبطتها لجنة تفكيك نظام البشير.





وأضاف: "نتطلع إلى أن تقوم اللجنة برد الأصول والأموال التي ضبطتها إلى وزارة المالية لتقوم بإجراء دلالة محكمة بمعايير عالمية لتسييل هذه الأصول بهدف دعم الميزانية".





وأوضح البدوي أن وزارة المالية ستشكل لجنة من الأجهزة المختصة لتنظيم مزاد دولي، للعقارات المصادرة من منسوبي النظام السابق بهدف استرداد الأموال، لتوريدها إلى الخزينة العامة للدولة.





وكانت لجنة تفكيك نظام الإنقاذ قدرت، الأسبوع الماضي، العقارات المصادرة حتى الآن حوالي تريليون جنيه سوداني.