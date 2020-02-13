AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

آبل تحقق طلب الجمهور.. ميموجي جديدة بعيون معبرة

الخميس 13/فبراير/2020 - 05:00 ص
ميموجي جديدة لـ
ميموجي جديدة لـ آبل
Advertisements

 في تحديث نظام آي أو إس  iOS المرتقب، تقوم شركة آبل Apple بتحديث مجموعة الصور التعبيرية "ميموجي" Memojis لتشمل وجه بعينين معبرة.

 

وخضعت شركة آبل Apple أخيرا لضغوط العملاء لوضع تعبيرات على وجه الرسوم التعبيرية "ميموجي" تتضمن التعبير عن سخط المستخدم.

 

وتشمل الإصدارات الأخرى وجها مصدوما وشخصًا يعمل بجد خلف الكمبيوتر المحمول وشخص يصلي.

 

ووضعت آبل 9 رسوم تعبيرية جديدة من بينها شخص يصلى، وامرأة محاطة بقلوب، والايدي المنعقدة، ووجه خلف اللاب توب.

 

 ويطلب مستخدمو آبل Apple بميموجي منذ فترة طويلة، في حين لم تشر الشركة الأمريكية بأنها تعمل على تطوير هذه الرسوم بأي شكل من الأشكال.  

 

وقالت آبل إن يمكنك إنشاء Memoji مخصص يناسب شخصيتك وحالتك المزاجية، وبهذا تستطيع أن تقدم نفسك بشخصيات مختلفة كما يحلو لك في تطبيقَي "الرسائل" وFaceTime.

 

وشهدت شركة آبل Apple  الأمريكية أسبوعا صعبا، فقد سربت بالخطأ تحديثا جديدا لهاتف آيفون iPhone على نظام آي أو إس iOS، كما تم تغريمها 27 مليون دولار في فرنسا لإبطائها آيفون بشكل متعمد، والآن تم الكشف عن أول إصدار جديد لشركة آيفون iPhone  لعام 2020 وهو يبدو أكثر ذكاء من iPhone 11.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حصاد 2019| أبرز ما قدمته أبل الأمريكية طوال العام.. فيديو

كيف تصنع Memoji شبيه بك.. إليك الخطوات// صور

شاركها مع أصدقائك.. أحدث Memoji في عام 2020

آبل تطلق تحديث ios 13.3.1 رسميا لـ آيفون و آيباد.. اعرف جهازك سيحمله أم لا

آبل تعلن عن توحيد عمليات شراء التطبيقات عبر منصاتها المختلفة

ترشيحاتنا

الأهلي ينجو.. لعنة الإصابات تضرب 4 أندية من أبطال إفريقيا قبل ذهاب ربع النهائي

روسيا تكشف سبب رفضها التصويت على قرار مجلس الأمن حول ليبيا

بعد السخرية منه.. الطيار المفصول يرد على محمد رمضان: كل واحد وأصله وتربيته ..فيديو

فيديو يسجل ظهور مخلوق غريب شبيه بالرجل القرد يتجول في غابة.. شاهد

أحمد ياسر ريان يكشف موقفه من العودة إلى الأهلي

حب أم دراسة.. مصرية رفضت العودة من الصين رغم تفشي كورونا

AdvertisementS

حذروا أولادكم منها..تامر أمين ينفعل على الهواء بسبب لعبة خطيرة منتشرة فى المدارس |..شاهد

بنسبة تفوق 82%.. مؤشرات أولية: فوز ابو العينين باكتساح فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالجيزة

بـ مليار و69 مليون جنيه.. الأمن العام يضبط موظفي بريد تلاعبوا فى حسابات العملاء

أنغام تعلن إصابتها بمرض يؤثر على صوتها.. اعرف التفاصيل

فيديو يسجل ظهور مخلوق غريب شبيه بالرجل القرد يتجول في غابة.. شاهد

المسماري يفضح أردوغان: تركيا مستمرة في إرسال السلاح.. وتسيطر على 99% من مساحة ليبيا

دفي نفسك في الشتاء.. طريقة عمل محشي الكرنب بخلطة جديدة

إيقاف عبد الحفيظ باطل.. خالد الغندور يدافع عن مدير الكرة بالأهلي ضد اتحاد الكرة

أخبار الرياضة.. أزمة تضرب صن داونز.. تفاصيل رد الأهلي على شكوى الفيفا في أزمة كهربا

أخبار نادي الزمالك.. أزمة في العودة من قطر.. و7 قنوات عربية وعالمية تنقل السوبر الأفريقي

بعد السخرية منه.. الطيار المفصول يرد على محمد رمضان: كل واحد وأصله وتربيته ..فيديو

زلزلوا قطر واهتفوا للسيسي.. رسالة أحمد موسى لـ جماهير الزمالك ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشاجرة بين الفئران في المترو.. شاهد أفضل 4 صور في 2020

بـ فساتين لافتة وجذابة.. نجمات تألقن في حفل BVLGARI.. من الأحلى؟

فيديو يسجل ظهور مخلوق غريب شبيه بالرجل القرد يتجول في غابة.. شاهد