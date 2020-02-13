آبل تحقق طلب الجمهور.. ميموجي جديدة بعيون معبرة

في تحديث نظام آي أو إس iOS المرتقب، تقوم شركة آبل Apple بتحديث مجموعة الصور التعبيرية "ميموجي" Memojis لتشمل وجه بعينين معبرة.

وخضعت شركة آبل Apple أخيرا لضغوط العملاء لوضع تعبيرات على وجه الرسوم التعبيرية "ميموجي" تتضمن التعبير عن سخط المستخدم.

وتشمل الإصدارات الأخرى وجها مصدوما وشخصًا يعمل بجد خلف الكمبيوتر المحمول وشخص يصلي.

ووضعت آبل 9 رسوم تعبيرية جديدة من بينها شخص يصلى، وامرأة محاطة بقلوب، والايدي المنعقدة، ووجه خلف اللاب توب.

ويطلب مستخدمو آبل Apple بميموجي منذ فترة طويلة، في حين لم تشر الشركة الأمريكية بأنها تعمل على تطوير هذه الرسوم بأي شكل من الأشكال.

وقالت آبل إن يمكنك إنشاء Memoji مخصص يناسب شخصيتك وحالتك المزاجية، وبهذا تستطيع أن تقدم نفسك بشخصيات مختلفة كما يحلو لك في تطبيقَي "الرسائل" وFaceTime.

وشهدت شركة آبل Apple الأمريكية أسبوعا صعبا، فقد سربت بالخطأ تحديثا جديدا لهاتف آيفون iPhone على نظام آي أو إس iOS، كما تم تغريمها 27 مليون دولار في فرنسا لإبطائها آيفون بشكل متعمد، والآن تم الكشف عن أول إصدار جديد لشركة آيفون iPhone لعام 2020 وهو يبدو أكثر ذكاء من iPhone 11.