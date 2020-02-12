الأنبا ميخائيل يشارك في احتفالات إيبارشية سمالوط بتذكار شهداء الإيمان بليبيا.. صور

استقبل نيافة الحبر الجليل الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط اليوم الأربعاء نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل أسقف عام حدائق القبة والوايلي ومنشية الصدر، في إطار احتفالات إيبارشية سمالوط بتذكار شهداء الإيمان في ليبيا.





وألقى نيافة الأنبا ميخائيل أسقف عام حدائق القبة والوايلي ومنشية الصدر عظة بعنوان "اجعلوا قلوبكم على طرقكم تصعدوا إلى الجبل"، وذلك وسط حضور وفرحة أهالي الشهداء والرحلات الكنسية التي أتت خصيصًا لأخذ البركة.





وتختتم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم يونان اليوم الأربعاء، والذي استمر لمدة 3 أيام، حيث يأتى قبل بدء "الصوم الكبير" بـ 15 يوما، وهو تذكار لتوبة أهل "نينوى" حسبما ذكر في الكتاب المقدس.





ومدة هذا الصوم حسب طقس الكنيسة السريانية والقبطية هو ثلاثة أيام، ودخل هذا الصوم إلى الكنيسة القبطية في أيام البابا إبرام بن زرعة السرياني "976- 979 م" البطريرك الـ 62 في القرن العاشر الميلادي.





وكان البابا تواضروس الثاني قد أعلن في اجتماعه الأربعاء الماضى عن توقف عظته الأسبوعية الأربعاء المقبل بمناسبة صوم يونان وانشغال الشعب والكنائس بالصلوات والقداسات على أن يعوض الاجتماع في الأسبوع الذي يليه، مقدما التهنئة لجموع الأقباط بحلول الصوم الذي يعد بمثابة الاستعداد لبدء الصوم الكبير.