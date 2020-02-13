AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس عاطل لاتجاره فى الهيروين بالشرابية

الخميس 13/فبراير/2020 - 07:00 ص
حبس
حبس
Advertisements
عمرو خليفة
قررت نيابة الشرابية الجزئية حبس، عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى  المواد المخدرة وحيازة 130 جرام هيروين قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم. 

وكانت قامت أجهزة مديرية أمن القاهرة بشن حملة أمنية مُكبرة أسفرت عن عاطل "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 130 جرام" – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهاتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان قد شن رجال الأمن بالقاهرة حملة مكبرة استهدفت المتاجرين بالمواد المخدرة  فى محيط شتى أقسام الشرطة بالعاصمة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس عاطلين لاتجارهما فى الاستروكس بالسلام

حبس عاطلين لاتجارهما في المواد المخدرة بالقاهرة

حبس عاطل لاتجاره فى الحشيش بالشرابية

حبس عاطل لاتجاره فى الحشيش بالزاوية الحمراء

حبس عاطل لاتجاره فى المواد المخدرة بالقاهرة

تجديد حبس عاطل لاتجاره بالمواد المخدرة في القاهرة

ترشيحاتنا

حسن شحاتة ليس الأخير.. مدربون مصريون تألقوا في الدوريات العربية

لماذا حرم الله أكل القطط والكلاب؟ إعجاز علمي يثبته علماء الصين

الإعاقة لا تمحو الجمال.. قصة فتاة ترقص على كرسي متحرك

بـ مليار و69 مليون جنيه.. الأمن العام يضبط موظفي بريد تلاعبوا فى حسابات العملاء

مصطفى الفقي: مبارك تأثر بوفاة حفيده أكثر من تنازله عن السلطة عقب الثورة

أحمد ياسر ريان يكشف موقفه من العودة إلى الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير تقليدية وبسيطة.. شاهد أبرز إطلالات شقيقة هنا الزاهد في عيد ميلادها

صديقة للبيئة.. أواني الفخار.. البساطة في جبال جنوب مصر

بـ شورت جلد.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور