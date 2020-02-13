حبس عاطل لاتجاره فى الهيروين بالشرابية

قررت نيابة الشرابية الجزئية حبس، عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة 130 جرام هيروين قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم.





وكانت قامت أجهزة مديرية أمن القاهرة بشن حملة أمنية مُكبرة أسفرت عن عاطل "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 130 جرام" – مبلغ مالى – هاتف محمول).





وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهاتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





وكان قد شن رجال الأمن بالقاهرة حملة مكبرة استهدفت المتاجرين بالمواد المخدرة فى محيط شتى أقسام الشرطة بالعاصمة.



