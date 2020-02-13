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حوادث

حبس عاطل لحيازته 5 آلاف قرص مخدر بالبساتين

الخميس 13/فبراير/2020 - 04:01 ص
حبس
حبس
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رامى المهدى
قررت نيابة السلام الجزئية حبس، عاطل 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى  المواد المخدرة وحيازة 5000 قرص مخدر قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم.
   
وكانت قامت أجهزة مديرية أمن القاهرة بشن حملة أمنية مُكبرة أسفرت عن ضبط عاطل "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته (5000 قرص مخدر – مبلغ مالى – هاتف محمول - سلاح أبيض "كتر").

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهاتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان قد شن رجال الأمن بالقاهرة حملة مكبرة استهدفت المتاجرين بالمواد المخدرة  فى محيط شتى أقسام الشرطة بالعاصمة.
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