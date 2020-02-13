البحث العلمي تعلن عن ورش حق المؤلف والحقوق المجاورة

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن عقد ورشة عمل بعنوان "حق المؤلف و الحقوق المجاورة" ، والتي تنظمها الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية وذلك في الفترة من 26 إلى 27 فبراير في مقر أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا.





ويحاضر فى هذه الورشة نخبة متميزة من مدربي الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية، و ذلك بعرض و مناقشة أهم الموضوعات في مجال حق المؤلف و الحقوق المجاورة مع عرض قضايا عملية حديثة فى هذا المجال و توضيح الإجراءات المتبعة فى هذه الحالات وكيفية التصرف فيها.









وتفتح الورشة للجميع للتسجيل فيها للحضور، بادر بحجز مكانك فالأعداد محدودة https://forms.gle/Mu1BWTGVxKb41Yx36









وكانت قد أعلنت ايضا اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فى إطار تفعيل برنامج التعاون العلمى المصرى الفرنسى (امحوتب) والذى يتم تنفيذه بين وزارة البحث العلمى المصرية و ووزارة الخارجية الفرنسية والذى تتولى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجـيـا الأعمال الإدارية للـبرنـامج عن الجانب المصرى .









وتتولى الهيئة الفرنسية كامبس فرانس الأعمال الإدارية عن الجانب الفرنسى، يسر أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أن تعلن عن قبول مقترحات بحثية للأعوام 2021 /2022



