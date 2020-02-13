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تعليم

البحث العلمي تعلن عن ورش حق المؤلف والحقوق المجاورة

الخميس 13/فبراير/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن عقد ورشة عمل بعنوان "حق المؤلف و الحقوق المجاورة" ، والتي تنظمها الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية وذلك في الفترة من 26 إلى 27 فبراير في مقر أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا.

ويحاضر فى هذه الورشة نخبة متميزة من مدربي الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية، و ذلك بعرض و مناقشة أهم الموضوعات في مجال حق المؤلف و الحقوق المجاورة مع عرض قضايا عملية حديثة فى هذا المجال و توضيح الإجراءات المتبعة فى هذه الحالات وكيفية التصرف فيها.


وتفتح الورشة للجميع للتسجيل فيها للحضور، بادر بحجز مكانك فالأعداد محدودة https://forms.gle/Mu1BWTGVxKb41Yx36


وكانت قد أعلنت ايضا اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فى إطار تفعيل برنامج التعاون العلمى المصرى الفرنسى (امحوتب) والذى يتم تنفيذه بين وزارة البحث العلمى المصرية و ووزارة الخارجية  الفرنسية  والذى تتولى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجـيـا الأعمال الإدارية للـبرنـامج عن الجانب المصرى .


وتتولى الهيئة الفرنسية كامبس فرانس الأعمال الإدارية عن الجانب الفرنسى،  يسر أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أن تعلن عن قبول مقترحات بحثية للأعوام  2021 /2022 

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