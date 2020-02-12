بـ أربع محافظات.. "عاشور" يستكمل لقاءاته المفتوحة مع المحامين

يستكمل سامح عاشور نقيب المحامين، لقاءاته المفتوحة مع المحامين بكافة أنحاء الجمهورية بأربع محافظات، تلبية للدعوات التي يتلقاها من المحامين بكافة أنحاء مصر لعقد لقاءات معه للتعرف على آخر المستجدات النقابية.





وتبدأ الجولة النقابية بمدينة المنيا غدا الخميس، وتشهد افتتاح مبنى النقابة الفرعية، المكون من 7 طوابق، على مساحة 400 متر، و يستغل جزء منه استثماريا، إضافة للنشاط الإداري للنقابة الفرعية، وإقامة مطعم ومجموعة عيادات تخدم المحامين، كما تتواجد به قاعة مؤتمرات.





ويعقب حفل الافتتاح، لقاء مفتوح للنقيب العام مع محامي المنيا، وبدء الدورة الثالثة لمعهد المحاماة، وتسليم شهادات لخريجي الدورة الثانية للمعهد، إضافة لتكريم شيوخ المحامين، على أن يقام اللقاء في نادي الواي بمدينة المنيا.





بينما تنظم النقابة الفرعية في بورسعيد، حفل تكريم لشيوخ المحامين بحضور النقيب العام، وذلك في تمام الثامنة من مساء يوم الجمعة، بقاعة المؤتمرات بمقر النقابة، ويستعرض خلاله "عاشور" آخر المستجدات النقابية.





كما يعقد "عاشور" لقاء مفتوحا مع محامي الإسكندرية، يوم السبت المقبل، في تمام الواحدة ظهرا، بفندق سي جل بالمكس.



