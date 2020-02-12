AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بـ أربع محافظات.. "عاشور" يستكمل لقاءاته المفتوحة مع المحامين

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 11:49 م
سامح عاشور
سامح عاشور
Advertisements
حمادة خطاب
يستكمل سامح عاشور نقيب المحامين، لقاءاته المفتوحة مع المحامين بكافة أنحاء الجمهورية بأربع محافظات، تلبية للدعوات التي يتلقاها من المحامين بكافة أنحاء مصر لعقد لقاءات معه للتعرف على آخر المستجدات النقابية.

وتبدأ الجولة النقابية بمدينة المنيا غدا الخميس، وتشهد افتتاح مبنى النقابة الفرعية، المكون من 7 طوابق، على مساحة 400 متر، و يستغل جزء منه استثماريا، إضافة للنشاط الإداري للنقابة الفرعية، وإقامة مطعم ومجموعة عيادات تخدم المحامين، كما تتواجد به قاعة مؤتمرات. 

ويعقب حفل الافتتاح، لقاء مفتوح للنقيب العام مع محامي المنيا، وبدء الدورة الثالثة لمعهد المحاماة، وتسليم شهادات لخريجي الدورة الثانية للمعهد، إضافة لتكريم شيوخ المحامين، على أن يقام اللقاء في نادي الواي بمدينة المنيا.

بينما تنظم النقابة الفرعية في بورسعيد، حفل تكريم لشيوخ المحامين بحضور النقيب العام، وذلك في تمام الثامنة من مساء يوم الجمعة، بقاعة المؤتمرات بمقر النقابة، ويستعرض خلاله "عاشور" آخر المستجدات النقابية.

كما يعقد "عاشور" لقاء مفتوحا مع محامي الإسكندرية، يوم السبت المقبل، في تمام الواحدة ظهرا، بفندق سي جل بالمكس.

وفي سياق متصل، يعقد نقيب المحامين لقاء مفتوحا مع محامي طنطا، يوم الأحد المقبل، في تمام الواحدة ظهرا، بقاعة المؤتمرات بجامعة طنطا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يرد على التساؤلات.. سامح عاشور يعقد لقاء مع محامي القليوبية.. الخميس

من الإسكندرية لـ القاهرة.. نقيب المحامين يعقد لقاءات مع شباب المحامين بأكثر من 6 محافظات خلال شهرين.. ويؤكد تصحيحًا للكثير من المعلومات المغلوطة

"عاشور" يعقد لقاءين مع محامي قنا والأقصر الأسبوع المقبل

سامح عاشور يلقي محاضرة بمعهد محاماة المحلة ويلتقي مع المحامين الخميس المقبل

6 يناير.. سامح عاشور يفتتح الدورة الجديدة لمعهد محاماة الفيوم ويلتقى المحامين

غدا.. عاشور يفتتح معهد محاماة الفيوم ويعقد لقاء مفتوحا مع المحامين

ترشيحاتنا

وزارة الدفاع السعودية تعلن عن وظائف شاغرة.. تفاصيل

لن تصدقي.. ضعي كوب من عصير البصل على شعرك وشاهدي ماذا يحدث

بـ مكياج جذاب وفستان قصير .. مى عمر تستعرض جمالها فى إطلالة أنيقة

اهم الاخبار: أبو العينين يكتسح انتخابات الجيزة.. ورطة منافس الأهلي الإفريقي .. تحذيرات جديدة من الطقس

أول فيديو من نجلاء بدر للرد على صورتها في السرير المثيرة للجدل

حذروا أولادكم منها..تامر أمين ينفعل على الهواء بسبب لعبة خطيرة منتشرة فى المدارس |..شاهد

AdvertisementS

موجود منذ 16 عاما.. علماء الصين يتوصلون إلى المكان الرئيسي لانطلاق فيروس كورونا

الأرصاد تحذر من موجة طقس غير مستقرة تضرب البلاد السبت.. فيديو

هددها بصورها الفاضحة.. «يا بت أنتي مراتي» تنتهي بمندوب المبيعات خلف القضبان

تطورات جديدة في قضية المُعلمة المصرية بالكويت

بنسبة تفوق 82%.. مؤشرات أولية: فوز ابو العينين باكتساح فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالجيزة

حذروا أولادكم منها..تامر أمين ينفعل على الهواء بسبب لعبة خطيرة منتشرة فى المدارس |..شاهد

لسنا طرفا مع الزمالك.. تفاصيل رد الأهلي علي شكوي الفيفا في أزمة كهربا

علي معلول ونجما الأهلي مهددون بالغياب عن مواجهة الزمالك

بـ مليار و69 مليون جنيه.. الأمن العام يضبط موظفي بريد تلاعبوا فى حسابات العملاء

جنوب إفريقيا يورط صن داونز قبل مواجهة الأهلي بدوري الأبطال

فيديو يسجل ظهور مخلوق غريب شبيه بالرجل القرد يتجول في غابة.. شاهد

خالد الغندور يكشف تفاصيل أزمة عودة الزمالك من قطر والسفر إلى الإمارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو يسجل ظهور مخلوق غريب شبيه بالرجل القرد يتجول في غابة.. شاهد

بـ كتف واحد ومطرز وأنيق.. فستان بسمة يخطف الأنظار في أسوان.. شاهد

شاهد | مقتطفات من زيارة النائب العام ونظيره السعودي لنيابة استئناف الإسماعيلية