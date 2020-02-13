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محافظات

إزالة 4 حالات تعدي على أملاك الدولة بكفر البطيخ

الخميس 13/فبراير/2020 - 12:04 ص
ازالة تعديات
ازالة تعديات
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زينب الزغبي
أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إزالة ٤ حالات تعدِ على مساحة ٥٨٦ متر بنطاق قرية جمصة التابعة لمركز كفر البطيخ وذلك خلال الحملة التى تم تنفيذها مؤخرًا ضمن فعاليات الموجة الخامسة عشر لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتي بدأت مطلع الشهر الجاري.
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وأوضحت محافظ دمياط مجددا تكاتف كافة الأجهزة بالمحافظة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة التابعة لجميع جهات الولاية وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد حق الشعب وتطبيق القانون.

وأشارت الدكتورة منال عوض الى متابعتها المستمرة لأعمال الحملات التى يتم تنفيذها بنطاق المحافظة، إذ وجهت تعليماتها لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتصدي وبكل حزم لكافة حالات التعديات على أملاك الدولة حفاظًا على حقوق الشعب.
إزالة 4 حالات تعدي على أملاك الدولة بكفر البطيخ
إزالة 4 حالات تعدي على أملاك الدولة بكفر البطيخ
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