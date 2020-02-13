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رياضة

كأس فرنسا.. ليون ينتصر على مارسيليا ويتأهل لنصف النهائي

الخميس 13/فبراير/2020 - 12:04 ص
ليون ومارسيليا
ليون ومارسيليا
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إسماعيل محمود
تأهل نادي ليون، لنصف نهائي كأس فرنسا، وذلك بعد إقصائه نادي مارسيليا، بفوزه عليه بهدف نظيف، ضمن منافسات دور ربع النهائي.

سجل هدف اللقاء الوحيد، اللاعب حسام عوار، في الدقيقة 81، بعد تمريرة من زميله تراوريه، ليقود فريقه لنصف نهائي كأس فرنسا.

يذكر أن نادي ليون أضاع فرصة تسجيل هدف، عن طريق لاعبه موسى ديمبلي، عندما أهدر ضربة جزاء سنحت لفريقه في الدقيقة 70.

ويقابل نادي ليون، في دور نصف النهائي، نظيره نادي رين، بينما ينتظر نادي باريس سان جيرمان، المتأهل سلفًا لهذا الدور، الفائز من مباراة فريقي سانت إيتيان وإيبينال.
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