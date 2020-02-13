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تنظيم مياه الشرب: المحاسبة ستكون طبقا للتعريفة المعتمدة من مجلس الوزراء ..فيديو

الخميس 13/فبراير/2020 - 08:00 ص
محمد حسن
محمد حسن
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد حسن المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، إن كل دول العالم اليوم تلجأ إلى العدادات مسبوقة الدفع؛ لأنها تنظم العلاقة بين مقدم الخدمة والمواطن.

وأضاف محمد حسن خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سى بى سى"، أن هذه المنظومة تساهم في أن تكون المحاسبة فعلية، وأن يعرف كل مواطن قيمة استهلاكة من خلال المبلغ الذي يقوم بالشحن به.

وأوضح محمد حسن ، أن المحاسبة ستكون طبقا للتعريفة المعتمدة من مجلس الوزراء، وبهذا يستطيع المواطن تنظيم نفسة ومعرفة استهلاكه وهذه تفيد مقدم الخدمة وتقلل من الشكاوى الصادرة من الفواتير.


وتابع محمد حسن ، أن الدولة ستقوم بتركيب 750 ألف عداد مسبوق الدفع كل عام ونسعى لأن نقوم بضغط زيادة إنتاج العدادات المنتجة وهي مصرية الصنع .


واستكمل محمد حسن ، أن من المفترض أن نقوم بتركيب 3 ملايين عداد خلال سنتين، كما أن الدولة لديها خطة لتوسيع تركيب العدادات. 
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