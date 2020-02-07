بتكلفة 20 مليون جنيه.. إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بالقصير

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر الانتهاء من اعمال احلال وتجديد شبكة مياه الشرب بالمنطقة الثالثة والسادسة بمدينة القصير بتكلفة 20 مليون جنيه.





وناشدت الشركة أهالي المنطقة بالربط علي شبكة المياه الجديدة حتى تتمكن الشركة من ضخ المياه للشبكة الجديدة بشكل منتظم حيث سيتم إلغاء شبكة المياه القديمة فور تشغيل شبكة المياه الجديدة





وأضاف المهندس محمد عيسي القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة أن عمليات الإحلال والتجديد تستهدف تنفيذ شبكات مياه مطابقة للمواصفات الصحية لضمان جودة مياه الشرب التى يتم ضخها للمواطنين.