انطلاق 17 رحلة بالون بسماء الأقصر

أقلعت في سماء الأقصر، اليوم الخميس 17 رحلة بالون سياحي تقل على متنها 340 سائحا من دول أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وجنسيات أخرى.

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وجرى الإقلاع بمدينة القرنة غرب الأقصر تحت إشراف أمنى مشدد ومرافقة سيارة الإسعاف والإطفاء وقوة أمنية لتأمينها تحسبا للطوارئ.



