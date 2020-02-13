انطلاق 17 رحلة بالون بسماء الأقصر

أقلعت في سماء الأقصر، اليوم الخميس 17 رحلة بالون سياحي تقل على متنها 340 سائحا من دول أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وجنسيات أخرى.
اقرا ايضا :
وجرى الإقلاع بمدينة القرنة غرب الأقصر تحت إشراف أمنى مشدد ومرافقة سيارة الإسعاف والإطفاء وقوة أمنية لتأمينها تحسبا للطوارئ.
وقبل أن تبدأ الرحلة يتم تجهيز البالون أمام السائح من فرد المنطاد على الأرض ثم نفخ الهواء البارد بداخله ثم الهواء الساخن، ويصعد السائح الى المنطاد و تقلع الرحلة التى تستغرق من 35 دقيقة الى 45 دقيقة على حسب الظروف الجوية بالاتصال مع برج المراقبة الجوية بالمطار وهناك أيضا وحدة متكاملة بالاتصال موجودة داخل مطار البالون.