فاكهة مهملة تحارب الكوليسترول والسكتات الدماغية

على الرغم أن معظم الفاكهة تتكون بشكل أساسي من الكربوهيدرات ، إلا أن الأفوكادو من الفواكه الغنية بالدهون الصحية، إليك 6 فوائد صحية للأفوكادو يقدمها موقع برايت سايد.







اقرأ أيضا ..

1. الأزمات القلبية والسكتات الدماغية





الأفوكادو غنى بالبوتاسيوم وتشير العديد من الدراسات إلى أن تناول كميات كبيرة من البوتاسيوم يرتبط بانخفاض ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي للأزمات القلبية والسكتات الدماغية وفشل الكلى.







2. يحارب الالتهابات







غنى بحمض الأوليك ب ويظهر أن له تأثيرات مفيدة على الجينات المرتبطة بالسرطان وهو مقاوم للأكسدة مما يجعل زيت الأفوكادو خيارًا صحيًا وآمنًا للطهي.











3.إنقاص الوزن







الأفوكادو غنى بالألياف القابلة للذوبان والتي تعد مهمة جدًا لوظيفة الجسم المثلى ويعد الأفوكادو غني بالألياف حوالي 7 ٪ بالوزن ، وهي نسبة عالية جدًا مقارنة بمعظم الأطعمة الأخرى. الألياف قد يكون لها فوائد مهمة لفقدان الوزن والصحة الأيضية.





4. محاربة الكوليسترول والدهون الثلاثية





أمراض القلب هي السبب الأكثر شيوعا للوفاة في العالم وأظهرت الدراسات أن الأفوكادو يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الكلي بشكل ملحوظ وخفض الدهون الثلاثية في الدم بنسبة تصل إلى 20 ٪.





5. محاربة التهاب المفاصل



