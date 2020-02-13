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4 قرارات جمهورية جديدة.. خيرت بركات رئيسا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.. السماح لسكرتير التمثيل التجاري المصري بالزواج من جزائرية.. واسقاط الجنسية المصرية عن مواطنة بسبب إسرائيل

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:41 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم
  • قرار جمهوري بتجديد تعيين خيرت بركات رئيسا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء
  • رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن مصرية تجنست بالإسرائيلية دون إذن
  • الرئيس السيسي يأذن لـ سكرتير التمثيل التجاري المصري بالزواج من جزائرية
  • قرار جمهوري بزيادة منحة إنشاء عيادات مستشفى أطفال جامعة القاهرة


أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 357لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر وحكومة اليابان لتعديل الفقرة الفرعية 1 من الفقرة 1 من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة بتاريخ 14 ديسمبر 2015 لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة من 1,560 مليار ين ياباني لتكون 1,983 مليار ين ياباني والموقعة في القاهرة بتاريخ 16 يونيو 2019.

كما اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 55 لسنة 2020 بالإذن للسيد محمد حسانين إسماعيل السكرتير الأول التجاري  بالتمثيل التجاري بالزواج من السيدة آمال محمد الوناس هيسوم المتمتعة بجنسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية.

واصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 56 لسنة 2020 بتجديد تعين السيد خيرت محمد سيد أحمد بركات رئيسا للجهاز المركزى للتعبئة العام والإحصاء بدرج وزير ولمدة عام إعتبارا من 14 فبارير 20202.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهورى رقم 357لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر وحكومة اليابان لتعديل الفقرة الفرعية 1 من الفقرة 1 من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة بتاريخ 14 ديسمبر 2015 لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة من 1,560 مليار ين ياباني لتكون 1,983 مليار ين ياباني والموقعة في القاهرة بتاريخ 16 يونيو 2019.
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