تعاون بين البيئة والصحة للتخلص من المخلفات الطبية في الوادى الجديد

أعلن المهندس حاتم عبد الراضي، مدير فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة الوادي الجديد توقيع بروتوكول تعاون مع مديرية الصحة بقيادة الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، للتخلص الآمن من المخلفات الطبية.





أكد أن البروتوكول يتضمن خطة دورية تشمل صيانة محارق النفايات الطبية بمراكز المحافظة، وتنفيذ طريقة جمع للنفايات آمنة بيئيا والفصل من المنبع وهي المستشفيات والوحدات الصحية.





أضاف أن البروتوكول يتضمن تنفيذ عدة ندوات تثقيفية للعاملين في القطاع الصحي، عن طرق الحفاظ على البيئة آمنة ونظيفة وصحية، والحد من استخدام المواد البلاستيكية الضارة.





ولفت إلى أن الجهاز بالتعاون مع الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة ينفذ حملات توعية بالمدارس خلال الفترة الحالية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، حيث تم تنفيذ 15 ندوة توعية بيئية بمدارس قطاع الخارجة التعليمية تناولت تثقيف الطلبة بأهمية التشجير وطرق الحفاظ على البيئة والحد من استخدام البلاستيك، وجار حاليا التنسيق مع قطاع التعليم لتنفيذ ندوات مماثلة بمركز الداخلة.

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