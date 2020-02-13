AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تعاون بين البيئة والصحة للتخلص من المخلفات الطبية في الوادى الجديد

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:41 ص
المخلفات الطبية
المخلفات الطبية
Advertisements
منصور ابوالعلمين
أعلن المهندس حاتم عبد الراضي، مدير فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة الوادي الجديد توقيع بروتوكول تعاون مع مديرية الصحة بقيادة الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، للتخلص الآمن من المخلفات الطبية.

أكد  أن البروتوكول يتضمن خطة دورية تشمل صيانة محارق النفايات الطبية بمراكز المحافظة، وتنفيذ طريقة جمع للنفايات آمنة بيئيا والفصل من المنبع وهي المستشفيات والوحدات الصحية.

أضاف أن البروتوكول يتضمن تنفيذ عدة ندوات تثقيفية للعاملين في القطاع الصحي، عن طرق الحفاظ على البيئة آمنة ونظيفة وصحية، والحد من استخدام المواد البلاستيكية الضارة.

ولفت إلى أن الجهاز بالتعاون مع الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة ينفذ حملات توعية بالمدارس خلال الفترة الحالية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، حيث تم تنفيذ 15 ندوة توعية بيئية بمدارس قطاع الخارجة التعليمية تناولت تثقيف الطلبة بأهمية التشجير وطرق الحفاظ على البيئة والحد من استخدام البلاستيك، وجار حاليا التنسيق مع قطاع التعليم لتنفيذ ندوات مماثلة بمركز الداخلة.
اقرأ أيضا:


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة البيئة: دمج المفاهيم البيئية فى التعليم الجامعى قريبا

وزيرة البيئة: ننفذ استراتيجية جديدة لتطوير 30 محمية .. بناء مصنع لإعادة استخدام جريد النخل في إنتاج الورق .. والعاصمة الإدارية صديقة للبيئة بدون مخلفات أو تلوث.. صور

ترشيحاتنا

طلب لقاء قاسم سليماني.. كواليس إرسال الرئيس المعزول محمد مرسى وفدا مصريا لإيران.. فيديو

رد قوي من أحمد شوبير على مدحت العدل بسبب جماهير الزمالك في قطر

شويكار تتصدر تريند جوجل.. اعرف السبب

فيديوجراف.. فوائد «جل الصبار» لـ مرضى السكر

فاكهة مهملة تحارب الكوليسترول والسكتات الدماغية

اخبار الفن.. الطيار المفصول يفتح النار على محمد رمضان.. مرض أنغام.. مفاجأة عمرو دياب.. إثارة ناهد السباعي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصين تطرح ساوايست dx7 في مصر .. صور

بين الجريئة و المحتشمة .. شاهد أبرز إطلالات زوجات النجوم خلال أسبوع

الصين تطرح ساوايست dx3 الجديدة في مصر بسعر مميز.. صور