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طلب لقاء قاسم سليماني.. كواليس إرسال الرئيس المعزول محمد مرسى وفدا مصريا لإيران.. فيديو

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:36 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
كشف مساعد رئيس البرلمان الإيرانى عن لقاءات أجراها مع وفد أرسله محمد مرسى إلى طهران عام 2012م، لافتًا إلى أن الوفد المصرى طلب لقاء قاسم سليمانى ولو لخمس دقائق.

وأوضح التقرير الذى أذاعته فضائية " العربية" أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تنوى تشكيل ميلشيات كالحرس الثورى لتحمى النظام من الأجهزة الأمنية المصرية التى لا تدين بالولاء للإخوان وجماعتهم.

وتابع  التقرير أن بداية اللقاءات مع الإيرانيين كانت فى أغسطس 2012، حينها رأت الجماعة إرسال وفود شعبية لطهران لتمهيد التقارب، وتكون الوفد الأول من 51 شخصًا من الإخوان والموالين لهم.

وأضاف التقرير أنه دارت المباحثات حول التقارب بين الشعبين، ودعم إيران لنظام الحكم الإخوانى فى مصر، وانتهى الأمر باتفاق عقد لقاءات متبادلة، وتوجيه تعليمات من محمد مرسي بعقد اتفاقيات تجارية مع طهران.

وأشار التقرير إلى أن أولى ثمار تلك اللقاءات كانت عقد منتدى اقتصادي مصري إيراني فى طهران يوم 16 أكتوبر 2012 بمشاركة 19 مسؤلًا ورجل أعمال مصرى، ودعا من خلاله وزير خارجية إيران إلى تطوير العلاقات بين البلدين.

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