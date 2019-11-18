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ملابسات وفاة المعزول محمد مرسي داخل المحكمة.. رد قاطع من عمر مروان.. شاهد

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 10:14 م
محمد مرسي
محمد مرسي
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هاني حسين
قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن المعزول محمد مرسي توفي في قاعة المحكمة على مرأى ومسمع من الجميع، والنيابة العامة منذ الدقيقة الاولى فتحت تحقيقا وسألت جميع المتواجدين في القاعة والمسؤولين عن السجن للتعرف على ملابسات الوفاة، والنيابة طلبت تقارير فنية دقيقة للتعرف على سبب الوفاة والحالة الوظيفية للجسم.

وأضاف عمر مروان في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "النيابة لم تستكمل التقارير الفنية حتى الآن ومازالت مستمرة في تحقيقها للتعرف على ملابسات الوفاة".

وتابع عمر مروان: "داخل السجن كان هناك مرافق متواجد مع محمد مرسي لتقديم الإسعافات الاولية وكان هناك رعاية طبية كاملة، ومحمد مرسي كان يقيم في غرفة بمفرده بها حمام وهناك مرافق له متواجد خارج الزنزانة".

واكمل عمر مروان: "جهاد حداد وعصام حداد لهما ملفات طبية ويتلقيان العلاج، ووضعهما الصحي طبيعي وحالتهما لا تستحق الإفراج عنهما من السجن".
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