بالأرقام.. تعرف على أرباح حسن شاكوش من بنت الجيران على يوتيوب

"بهوايا انتى ماشية معايا"..ستجد هذه الجملة منتشرة كالنار فى الهشيم على منصات التواصل الاجتماعى لما حققته أغنية مغني المهرجانات الشعبية حسن شاكوش لنجاحًا ساحقًا على منصات التواصل الاجتماعى، لدرجة أنها احتلت ترتيبًا متقدمًا فى قائمة الأكثر استماعا على العالم عبر منصة soundcloud الشهيرة.





لينتشر شاكوش بصورة كبيرة جدًا على منصات التواصل الاجتماعى بصورة ملحوظة فور كشف رجل الأعمال والمخترع الشهير إيلون ماسك عن قائمة أغاني ساوند كلاود، ويبدأ اقتحام مغني المهرجانات للترند فى الأيام الماضية.





ومع فحص قناته على اليوتيوب تبين أن لديه حوالى مليون ونصف مشترك فعلى، أما عدد مشاهداته الإجمالية تخطت 213 مليون مشاهدة، منها 86 مليون مشاهدة فقط لأغنية بنت الجيران الشهيرة، التى تم أخذ لحنها من أغنية "حاجة مستخبية" للمطرب الشاب الشهير محمد حماقى.





وبحسب موقع renderforest، يدفع يوتيوب لأصحاب قنواته فى مصر 83 دولارًا لكل مليون مشاهدة، أى أن حسن شاكوش حصل على قرابة 300 ألف جنيه من قناته الحديثة العمر على يوتيوب.





إلا أن أحد أبرز الرابحين من تقديم هذا اللون من الأغاني على يوتيوب هو الفنان محمد رمضان، الذي يتابعه أكثر من 6 ملايين مشترك برصيد مشاهدات اقترب من حاجز 2 مليار مشاهدة، منذ إطلاقه قناته الرسمية فى 31 أكتوبر عام 2014.