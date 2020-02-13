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رياضة

أحب القيام بأمور غريبة.. فالفيردي يعلق على وجهته المقبلة بعد رحيله عن برشلونة

الخميس 13/فبراير/2020 - 04:18 م
فالفيردي
فالفيردي
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محمد السعيد
علق إرنسيتو فالفيردي المدير الفني السابق لفريق برشلونة، على وجهته المقبلة، بعد رحيله، عن البلوجرانا، منتصف الشهر الماضي.

وكانت إدارة برشلونة أعلنت إقالة فالفيردي، عقب وداع كأس السوبر الإسباني، من الدور نصف النهائي، على يد أتلتيكو مدريد، وعينت كيكي سيتين خلفا له.

وقال فالفيردي في تصريحات، خلال تكريمه من قبل ناديه الأسبق أتلتيك بلباو اليوم، الخميس: "مستقبلي؟ يقولون لي أن أدرب في في الدوري الإنجليزي، لكني أفكر في الذهاب إلى أستراليا".

وظهر فالفيردي بلحية طويلة لأول مرة، خلال تكريمه اليوم، في ملعب " سان ماميس" وظهرت علي وجه ابتسامة بسيطة، خلال لقائه بمسئولي نادي أتلتيك بلباو.
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