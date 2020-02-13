AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

قلت يحرم الأكل عندهم وأكلت.. أمين الفتوى يجيب

الخميس 13/فبراير/2020 - 05:38 م
قولت يحرم الأكل عندهم
قولت "يحرم الأكل عندهم وأكلت
Advertisements
محمود ضاحي
تلقى الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء سؤال يقول " كنت قولت يحرم الاكل عند ناس أعرفهم لكن أكلت".. ما حكم الشرع.

أجاب أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن في هذه الحالة كفارة وهي إطعام 10 مساكين، ويجوز أن تدفع بدل الطعام مالا.

وكشف محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هناك تصرف خاطئ يقع فيه بعض الناس في كفارة اليمين حيث نجد بعض الناس ينوي الصيام مباشرة عقب حنث اليمين وهذا خطأ ،لأن الله تعالى قال في كتابه العزيز: ( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ) .

أضاف خلال خدمة البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية بفيسبوك: الأول أن تبدأ بإطعام عشرة مساكين فإذا لم تستطع فكسوتهم وإذا لم تستطع فتحرير رقبة وهذا أصبح غير موجود الآن فمن لم يجد فصيام 3 أيام . لافتا إلى أن عدم الاستطاعة أي يكون بالفعل غير قادر على الإطعام أو الكسوة.

أوضح أمين الفتوى أن الصيام في كفارة اليمين لا يشترط فيه التوالي أو التتابع ولكن يجوز فيه الصيام على فترات كان تصوم يوم وتفطر يوم آخر أو تصوم يوم وتفطر يومين أو ثلاث المهم أنك تصوم الثلاثة أيام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يجوز أن يدفع الابن كفارة اليمين عن أمه ؟

هل يجوز إخراج كفارة اليمين لشخص واحد؟

هل الحنث في الحلف بالطلاق يترتب عليه تحريم الزوجة | مستشار المفتي يوضح | فيديو

حكم حنث اليمين طاعة للأم | تعرف على الضوابط الشرعية

كفارة النذر.. وحكم من تراكمت عليه الكفارات

حكم من حلف بالطلاق بعدم تناول الطعام ثم أكل.. الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم

رد قوي من أحمد شوبير على مدحت العدل بسبب جماهير الزمالك في قطر

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة الأهلي والمصري غدا

الأهلى يكتسح الزمالك بأربعة أهداف فى دوري الجمهورية

أسود تتجول بين الحاويات.. ميناء الإسكندرية يوضح الحقيقة.. صور

بعد مشاركتها الهضبة الغناء.. معلومات لا تعرفها عن جنى عمرو دياب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إلغاء حفل عيد ميلاده بسبب كورونا.. مسن صيني يهدد بإشعال النار في نفسه

بملابس عادية.. ياسمين صبرى تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بملابس غريبة.. نادين نسيب تثير الجدل بإطلالة غير متوقعة