قلت يحرم الأكل عندهم وأكلت.. أمين الفتوى يجيب

تلقى الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء سؤال يقول " كنت قولت يحرم الاكل عند ناس أعرفهم لكن أكلت".. ما حكم الشرع.
أجاب أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن في هذه الحالة كفارة وهي إطعام 10 مساكين، ويجوز أن تدفع بدل الطعام مالا.
وكشف محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هناك تصرف خاطئ يقع فيه بعض الناس في كفارة اليمين حيث نجد بعض الناس ينوي الصيام مباشرة عقب حنث اليمين وهذا خطأ ،لأن الله تعالى قال في كتابه العزيز: ( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ) .
أضاف خلال خدمة البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية بفيسبوك: الأول أن تبدأ بإطعام عشرة مساكين فإذا لم تستطع فكسوتهم وإذا لم تستطع فتحرير رقبة وهذا أصبح غير موجود الآن فمن لم يجد فصيام 3 أيام . لافتا إلى أن عدم الاستطاعة أي يكون بالفعل غير قادر على الإطعام أو الكسوة.
أوضح أمين الفتوى أن الصيام في كفارة اليمين لا يشترط فيه التوالي أو التتابع ولكن يجوز فيه الصيام على فترات كان تصوم يوم وتفطر يوم آخر أو تصوم يوم وتفطر يومين أو ثلاث المهم أنك تصوم الثلاثة أيام.