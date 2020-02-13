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توك شو

بعد 64 عاما.. تفاصيل التوصل إلى أخطر وثيقة تثبت أحقية مصر في تأميم قناة السويس

الخميس 13/فبراير/2020 - 07:02 م
قناة السويس
قناة السويس
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هاني حسين
قال المؤرخ على الحفناوي نجل مصطفى الحفناوي، إن والده توجه إلى فرنسا لاستكمال رسالة الدكتوراه الخاصة بـ الاعتراف بأحقية مصر في تأميم قناة السويس.

وأضاف علي الحفناوي في لقاء مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة" المذاع على قناة " صدى البلد": "والدي كان محامي في محكمة النقض واستطاع أن يصل إلى سفارة مصر في باريس كي يكون له صفة للتقدم لمكتب قناة السويس في فرنسا للحصول على مستندات ووثائق متواجدة داخل الشركة.

وتابع على الحفناوي: "لم يكن أمام والدي سبيلا للوصول إلى تلك الوثائق إلا بالتحايل على الشركة الفرنسية للتوصل إلى الوثائق التي تثبت بان قناة السويس مصرية".

وأردف على الحفناوي: "والدي كان يرغب في الحصول على اعتراف عامي بأحقية مصر في  قناة السويس".

واستطرد على الحفناوي: "عثر والدي في الشركة الفرنسية على أهم وثيقة في التاريخ بتأسيس الشركة، التي تؤكد أنها شركة مساهمة مصرية مقرها الإسكندرية وتكون خاضعة للقوانين المصرية وقابلة للتأميم". 
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