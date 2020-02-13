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توك شو

سناء منصور تتحدث عن مشوارها في مجال العمل الإعلامي.. فيديو

الخميس 13/فبراير/2020 - 07:09 م
الإعلامية الكبيرة
الإعلامية الكبيرة سناء منصور
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محمود محسن
أكدت الإعلامية الكبيرة سناء منصور أن الصحافة والإذاعة هي الأهم لأنها تكشف تفاصيل الإعلام المرئي والمسموع بالتعاون مع التليفزيون.

وأضافت منصور خلال وجودها ضيفة ببرنامج مانشيت تقديم الإعلامية رانيا هاشم عبر فضائية اكسترا نيوز أنني عملت بجريدة الأهرام منذ أن كان لدي 16 عاما وكنت في السنة الأولى من الجامعة.

وتابعت الإعلامية الكبيرة أن الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل طلب عددا من شباب الجامعة أن يعمل معه لكي يكون رؤية جديدة بالأهرام وعملت لمدة سنتين وعملت بمجموعة الأبحاث.

وأشارت إلى أن كل من تخرجوا في قسم الصحافة والإعلام كان الدكتور خليل صابات الأيقونة الخالدة مؤكدة أنها قد تركت الأهرام للتفرغ للجامعة وبعد التخرج عملت بوكالة أنباء الشرق الأوسط. 

وقالت إننى عملت بالإذاعة المصرية منذ عام 1964 مؤكدة أن التدريب والتطوير ساعدنى على وجود الموهبة فكان في الماضي جمال الصوت هو المطلوب فى الإذاعة أما الآن الصوت الذي به لامعة ذكاء.
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