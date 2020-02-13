سناء منصور تتحدث عن مشوارها في مجال العمل الإعلامي.. فيديو

أكدت الإعلامية الكبيرة سناء منصور أن الصحافة والإذاعة هي الأهم لأنها تكشف تفاصيل الإعلام المرئي والمسموع بالتعاون مع التليفزيون.





وأضافت منصور خلال وجودها ضيفة ببرنامج مانشيت تقديم الإعلامية رانيا هاشم عبر فضائية اكسترا نيوز أنني عملت بجريدة الأهرام منذ أن كان لدي 16 عاما وكنت في السنة الأولى من الجامعة.





وتابعت الإعلامية الكبيرة أن الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل طلب عددا من شباب الجامعة أن يعمل معه لكي يكون رؤية جديدة بالأهرام وعملت لمدة سنتين وعملت بمجموعة الأبحاث.





وأشارت إلى أن كل من تخرجوا في قسم الصحافة والإعلام كان الدكتور خليل صابات الأيقونة الخالدة مؤكدة أنها قد تركت الأهرام للتفرغ للجامعة وبعد التخرج عملت بوكالة أنباء الشرق الأوسط.



