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رياضة

بشرى لـ جماهير نادي الزمالك قبل لقاء الترجي بـ السوبر الإفريقي

الخميس 13/فبراير/2020 - 07:06 م
مباراة الزمالك والترجي
مباراة الزمالك والترجي
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يسرى غازى
يلتقى فى الساعة السادسة مساء غد الجمعة، فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بطل كأس الكونفيدرالية نظيره فريق الترجي بطل دورى أبطال إفريقيا على ملعب نادى الغرافة القطرى فى إطار مباراة السوبر الإفريقي.

وأعلنت شبكة بي ان سبورت عن قيامها بنقل مباراة كأس السوبر الأفريقي بين نادى الزمالك باعتباره بطل كأس الكونفيدرالية ونظيره الترجي التونسي بطل دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الماضية في ملعب استاد الغرافة القطرى بالمجان علي القناة المفتوحة.


ومن المقرر أن يذاع لقاء السوبر الإفريقي عبر bein SPORTS HD وتردد E s’hailSat | Badr 26°E - 11566 H 27500 NileSat 7°W - 11054 H 27500 بتعليق صوتى لـ حفيظ دراجي.

وكان نادى الزمالك واجه نظيره الترجى التونسى، 8 مرات في البطولات الإفريقية المختلفة، فاز الأبيض في 4 مباريات، وانتصر الفريق التونسى فى لقاء وحيد، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل.

دوري أبطال إفريقيا موسم 94

الزمالك 0 الترجى 0 (ستاد القاهرة)
الترجى 3 الزمالك 1 (ستاد رادس)

دوري أبطال إفريقيا موسم 2002

الترجى 1 الزمالك 1 (ستاد رادس)
الزمالك 1 الترجى 0 (ستاد القاهرة)

دوري أبطال إفريقيا موسم 2005

الزمالك 1 الترجى 1 ( ستاد القاهرة)
الترجي 1 الزمالك 2 (ستاد رادس )

ابطال العرب

الزمالك 3 الترجى 0 (ستاد القاهرة)
الترجي 1 الزمالك 2 ( ستاد رادس)

بشرى لـ جماهير نادي الزمالك قبل لقاء الترجي بـ السوبر الإفريقي
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