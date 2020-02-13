بشرى لـ جماهير نادي الزمالك قبل لقاء الترجي بـ السوبر الإفريقي

يلتقى فى الساعة السادسة مساء غد الجمعة، فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بطل كأس الكونفيدرالية نظيره فريق الترجي بطل دورى أبطال إفريقيا على ملعب نادى الغرافة القطرى فى إطار مباراة السوبر الإفريقي.

وأعلنت شبكة بي ان سبورت عن قيامها بنقل مباراة كأس السوبر الأفريقي بين نادى الزمالك باعتباره بطل كأس الكونفيدرالية ونظيره الترجي التونسي بطل دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الماضية في ملعب استاد الغرافة القطرى بالمجان علي القناة المفتوحة.

وأعلنت شبكة بي ان سبورت عن قيامها بنقل مباراة كأس السوبر الأفريقي بين نادى الزمالك باعتباره بطل كأس الكونفيدرالية ونظيره الترجي التونسي بطل دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الماضية في ملعب استاد الغرافة القطرى بالمجان علي القناة المفتوحة.

وكان نادى الزمالك واجه نظيره الترجى التونسى، 8 مرات في البطولات الإفريقية المختلفة، فاز الأبيض في 4 مباريات، وانتصر الفريق التونسى فى لقاء وحيد، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل.