بفستان أسود.. هبة مجدي تستعرض جمالها

نشرت الفنانة هبة مجدى جلسة تصوير جديدة لها من خلال خاصية "استورى" عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت هبة مجدي بفستان باللون الأسود بأكمام طويلة، وتركت شعرها مُنسدلًا، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة.





ويعرض حاليا لـها مجدي مسلسل "الأخ الكبير" على قناة"cbc"، بطولة محمد رجب، أشرف زكي، عبير صبري، دينا فؤاد، هبة مجدي، رندا البحيري، محمد عز، أحمد حلاوة، محمود حجازي، هاجر أحمد، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج اسماعيل فاروق وإنتاج سينرجي.





"يذكر أن هبة مجدي قدمت فى رمضان الماضى 2019 مسلسل "طلقة حظ" مع عضو مسرح مصر مصطفى خاطر، وشارك في بطولته محمد أنور وآيتن عامر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين.





كما شاركت فى بطولة مسلسل "ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا، يعرض فى رمضان الماضى أيضا 2019، وشارك فى بطولته إنجى المقدم، كريم عفيفى، صفاء الطوخى، محمد ممدوح، وآخرون، تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامى.







