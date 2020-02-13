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أخبار العالم

أول تعليق من بريطانيا حول الهجوم الصاروخي على قاعدة عسكرية في كركوك

الخميس 13/فبراير/2020 - 10:16 م
السفير البريطاني
السفير البريطاني في العراق
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شيماء مصطفى
أدان السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، الهجوم الصاروخي الذي استهدف القوات العراقية وقوات التحالف مساء اليوم الخميس في كركوك.

وقال هيكي في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ندين وبشدة الهجوم الصاروخي على القوات العراقية وقوات التحالف هذا المساء في كركوك". 

وأضاف "من الضروري أن تتخذ الحكومة العراقية إجراءات عاجلة لردع الجماعات المسلحة ومحاسبتهم على تقويض سيادة العراق".

وكانت شبكة "السومرية نيوز" العراقية، أفادت بأن صاروخا من نوع كاتيوشا سقط على قاعدة كيوان في كركوك.

وقال مصدر أمني لم يكشف عن اسمه، أن "القوات الأمنية ضبطت منصة بداخلها 11 صاروخا مجهزا للانطلاق قرب القاعدة".
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