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مرأة

هنفطر إيه النهاردة؟.. فول بالخلطة المصرية مع عجة بالخضار

الجمعة 14/فبراير/2020 - 08:35 ص
عجة
عجة
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نهى هجرس
تحرص العديد من السيدات على تقديم وجبة صحية ومغذية لأطفالها على الإفطار، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل العجة مع الفول بالخلطة المصرية.


مقادير العجة
4 بيض
1 طماطم
1 فلفل
1 بصلة صغيرة
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1/2 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة حليب بودرة
1 ملعقة صغيرة زيت نباتي


طريقة تحضير عجة بالخضار :

1- نخفق البيض ونضيف اليه الملح والحليب البودرة ونخفقهم جيدا

2- نقطع البندورة والفليفلة والبصل الى مكعبات صغيرة ونضيفهم إلى الخليط ونخلطهم جيدا

3- نضع بضع قطرات من الزيت في الة تحضير الفوفر ونتركها لتصبح ساخنة تماما

4- نضع كمية من الخليط داخل الالة ونغلقها ونتركها بضع دقائق إلى أن يكتسب وجهها اللون الذهبي

5- نسكب عجة الخضار في طبق ونرش الفلفل الأسود وتصبح جاهزة للتقديم

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مكونات الفول:-
كوب فول مدمس مهروس
1 ملعقة كبيرة (ملعقة طعام) ثوم مهروس
2 حبة طماطم مقطعة مكعبات
1 حبة بصل مفرومة
1 حبة فلفل رومي مقطعة مكعبات صغيرة
1 حبة فلفل أحمر مقطعة مكعبات صغيرة
4 ملعقة كبيرة (ملعقة طعام) كزبرة مفرومة
1 ملعقة صغيرة صلصة طماطم
زيت زيتون على حسب الرغبة
ملح على حسب الرغبة

خطوات التحضير:-
نحضر مقلاة ونضعها على النار حتى تسخن ثم نرفعها من على النار.

نضع المكعبات البصل والفلفل الرومي مع رشة ملح، ونقلب حتى تذبل مكعبات البصل من حرارة المقلاة.

نضيف قطع الطماطم للخليط في المقلاة، ثم نعيد المقلاة مرة اخرى على النار.

نضيف الثوم المفروم والفلفل الأحمر مع رشة ملح ورشة فلفل أسود ونقلب قليلًا.

نضيف صلصة الطماطم ونستمر في التقليب.

نسكب زيت الزيتون على الخيط في المقلاة ثم نضيف الفول مع التقليب حتى تختلط وتنضج كل المكونات معًا.

نضع الكزبرة  على الفول ثم نقدمه.

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