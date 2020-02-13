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ثقافة

الثلاثاء.. حفل إطلاق اليوميات لـ محمد حسنين هيكل

الخميس 13/فبراير/2020 - 10:25 م
اليوميات لمحمد حسنين
اليوميات لمحمد حسنين هيكل
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القسم الثقافي
في الذكري الرابعة لرحيل الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، تنظم مؤسسة "أخبار اليوم" احتفالية إطلاق كتاب "اليوميات" الذى صدر مؤخرا عن قطاع الثقافة بأخبار اليوم. 

وتقام الاحتفالية بقاعة محمد حسنين هيكل بنقابة الصحفيين فى تمام الساعة السابعة مساء الثلاثاء المقبل، حيث يشارك فيها الأساتذة: ياسر رزق، عبد الله السناوي، يوسف القعيد، لميس الحديدى. وعدد من تلاميذ هيكل ومحبيه.  

يضم كتاب «اليوميات» المقالات التي كتبها هيكل فى الفترة من 1955 وحتى 1957، وتتميز بتنوع موضوعاتها بين الأدب والفن مع قليل من السياسة، أى أنها تقدم لنا وجها آخر من وجوهه، بعيدا عن السياسة: المثقف، العارف بأسرار الفنون، وأدوات الفنان التي لم يتخل عنها، حتى وهو يكتب أعقد الموضوعات السياسية، وهى الصفة التى اكتسبها من بداياته ككاتب للقصة القصيرة.

ورغم تنقله بين المدارس الصحفية المختلفة ( الجازيت، روزاليوسف، آخر ساعة، الأخبار، أخبار اليوم، الأهرام .. ثم كاتب حر) فقد ظل الثابت الرئيسى فى كتاباته- كما قال أكثر من مرة- ما تعلمه فى بداياته الصحفية: العقلانية من هارولد إيرل رئيس تحرير الجازيت، والرومانسية من سكوت واطسون سكرتير تحريرها وحلاوة الأسلوب وسلاسته من محمد التابعي. 
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