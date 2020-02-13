"العلاقات المصرية الروسية" ندوة بثقافة بني سويف

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة بني سويف، حيث ناقشت مكتبة أبوصير الملق كتاب "الكرم كنز لصاحبه" يسرد الكتاب صفة الكرم وأنه من الصفات الحميدة ويحكي مجموعة مواقف التي تحث على الكرم وجزائه الكتاب تأليف سامح عبد القادر، كما قدمت مكتبة طنسا بني مالو ورشة حكي عن قصص الأنبياء.





عقدت مكتبة منشأة عاصم محاضرة بعنوان "العلاقات المصرية الروسية" تناولت أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قائمة منذ نحو 74 عاما حيث دُشنت أول سفارة لمصر فى موسكو، وسفارة للاتحاد السوفييتى فى القاهرة وقنصلية عامة فى الإسكندرية، منذ ذلك التاريخ، وأصبحتا شريكتين على الصعيد الثنائى والدولى، كما شهدت العلاقات السياسية بين البلدين طفرة عقب ثورة الثلاثين من يونيو تمثلت فى زيارة وزيرى الخارجية والدفاع الروسيين إلى مصر وزيارة وزيرى الخارجية والدفاع المصريين إلى روسيا حيث تم عقد المباحثات السياسية وذلك بالمدرسة الإعدادية المشتركة.



