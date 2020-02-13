AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

"العلاقات المصرية الروسية" ندوة بثقافة بني سويف

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:30 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة بني سويف، حيث ناقشت مكتبة أبوصير الملق كتاب "الكرم كنز لصاحبه" يسرد الكتاب صفة الكرم وأنه من الصفات الحميدة ويحكي مجموعة مواقف التي تحث على الكرم وجزائه الكتاب تأليف سامح عبد القادر، كما قدمت مكتبة طنسا بني مالو ورشة حكي عن قصص الأنبياء.

عقدت مكتبة منشأة عاصم محاضرة بعنوان "العلاقات المصرية الروسية" تناولت أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قائمة منذ نحو 74 عاما حيث دُشنت أول سفارة لمصر فى موسكو، وسفارة للاتحاد السوفييتى فى القاهرة وقنصلية عامة فى الإسكندرية، منذ ذلك التاريخ، وأصبحتا شريكتين على الصعيد الثنائى والدولى، كما شهدت العلاقات السياسية بين البلدين طفرة عقب ثورة الثلاثين من يونيو تمثلت فى زيارة وزيرى الخارجية والدفاع الروسيين إلى مصر وزيارة وزيرى الخارجية والدفاع المصريين إلى روسيا حيث تم عقد المباحثات السياسية وذلك بالمدرسة الإعدادية المشتركة. 

أقام بيت ثقافة اهناسيا الخضراء محاضرة عن "عيد الحب" ألقتها إيمان حسن مديرة العلاقات العامة بالوحدة المحلية، تناولت كيفية خلق الحب والسلام في المجتمع المصري مبينة أثر ذلك على الحياه الاجتماعية والعلاقات بين الأفراد.، كما نفذ بيت ثقافة ابوصير الملق ورشة فنون تشكيلية تنفيذ حامل اكسسوارات باستخدام خامات البيئة علب زبادي، كرتون، ورق فوم، جليتر،  كانسون، وصوف .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ختام فعاليات الأسبوع الثقافي ببني سويف

قراءة في أدب نجيب محفوظ.. أمسية شعرية بثقافة القليوبية

ورش فنية احتفالا بأعياد الكريسماس بثقافة القليوبية

بأنشطة فنية وورش للأطفال .. ثقافة القاهرة تحتفل برأس السنة

ثقافة المنوفية تناقش حكاية الصحافة والحركة الوطنية المصرية

ثقافة القاهرة تناقش مؤلفات بيرم التونسي

ترشيحاتنا

حالات وفاة بسبب لعبة.. رامي رضوان يكشف عن كارثة بين طلاب المدارس.. فيديو

ريان: الضغط الهجومي على دفاع الزمالك ساعد الأهلي في الفوز برباعية

4 مخاطر صحية.. توقف عن تناول القهوة ليلًا

الدولار يتراجع 10 قروش دفعة واحدة

حفيد شادية يكشف أسرارا من حياة الفنانة الراحلة.. شاهد

أصغر بنات عامر منيب: أنا أعقل واحدة فى إخواتي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاشق الأكل المتعفن.. بريطاني يتناول وجبة سريعة بعد دفنها 14 شهرا.. شاهد

لخدمة وصيانة السيارات.. توتال إيجيبت تفتتح المركز الـ 1000 في إفريقيا

بمميزات فريدة.. تويوتا تفتتح مركز خدمة متكاملا بمدينة الشيخ زايد