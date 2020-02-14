شاهد.. إعلان فيلم Sonic The Hedgehog بعد عرضه فى مصر

انطلق فيلم Sonic The Hedgehog في دور السينما المصرية قبل أيام، وتجمع أحداث الفيلم بين الأكشن والكوميديا.





تدور أحداث الفيلم حول القنفذ سونيك الذي جاء من عالم آخر إلى كوكب الأرض، هربًا من القوى الخبيثة التي تسعى إلى تسخير سرعته الفائقة لأغراضها الشريرة. وبعد تسببه بالخطأ في انقطاع التيار الكهربائي عن كوكب الأرض، يصبح مستهدفًا من قبل الحكومة الأمريكية التي استعانت بالدكتور العبقري روبوتنيك (جيم كاري) لمطاردته.



وفي هذه الأثناء، يقرر الضابط السابق توم مساعدة سونيك على الهرب وحمايته من روبتنيك وخططه الشريرة في السيطرة على العالم.



