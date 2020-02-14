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فن

شاهد.. إعلان فيلم Sonic The Hedgehog بعد عرضه فى مصر

الجمعة 14/فبراير/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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محمد نبيـل
انطلق فيلم Sonic The Hedgehog  في دور السينما المصرية قبل أيام، وتجمع أحداث الفيلم بين الأكشن والكوميديا.

تدور أحداث الفيلم حول القنفذ سونيك الذي جاء من عالم آخر إلى كوكب الأرض، هربًا من القوى الخبيثة التي تسعى إلى تسخير سرعته الفائقة لأغراضها الشريرة. وبعد تسببه بالخطأ في انقطاع التيار الكهربائي عن كوكب الأرض، يصبح مستهدفًا من قبل الحكومة الأمريكية التي استعانت بالدكتور العبقري روبوتنيك (جيم كاري) لمطاردته.

وفي هذه الأثناء، يقرر الضابط السابق توم مساعدة سونيك على الهرب وحمايته من روبتنيك وخططه الشريرة في السيطرة على العالم.

الفيلم من بطولة جيم كاري، جيمس مارسدن، ليزا تشاندلر، نيل ماكدونو، ويقوم بين شوارتز بالأداء الصوتي لشخصية سونيك، والفيلم تأليف باتريك كايسي وجوش ميلر، ومن إخراج جيف فولر.
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