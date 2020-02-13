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أخبار العالم

المرصد السوري: الميليشيات التركية تقصف منطقة خفض التصعيد

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:51 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الميليشيات المسلحة المدعومة من النظام التركي، شنت هجوما عكسيا على بعض النقاط التي استولى عليها الجيش السوري. 

وأضاف المرصد السوري أن الميليشيات التركية شنت هجوما على ريف المهندسين الثاني وأورم الصغرى. 

ورصد المرصد، قصفا مدفعيا من القوات التركية المتمركزة في منطقة خفض التصعيد، استهدف مواقع وتمركزات قوات النظام في قرى ميزناز والشيخ علي بريف حلب الغربي. 

وقصفت القوات السورية  محيط الفوج 46 وبالقرب من مناطق انتشار القوات التركية بريف حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.
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