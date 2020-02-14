بسبب كورونا.. خفض التوقعات بشأن نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الأول من 2020

قرر بنك إتش.إس.بي.سي خفض توقعاته لنمو اقتصاد البر الرئيسي في الصين في الربع الأول من العام 2020 إلى 4.1 بالمئة على أساس سنوي من 5.8 بالمئة بسبب تأثير فيروس كورونا المستجد.





كما خفض البنك توقعاته لنمو الصين للعام بالكامل إلى 5.3 بالمئة من 5.8 بالمئة مضيفا أن التأثير بدأ بالفعل يظهر في السياحة والتجارة وسلاسل الإمداد وقطاعات أخرى.





وخفض بنك إتش.إس.بي.سي تقديراته للنمو العالمي للعام بالكامل إلى 2.3 بالمئة من 2.5 بالمئة مضيفا أنه يتوقع أكبر وطأة للتأثير في الربع الأول، مع حدوث بعض التحسن بمضي العام.





وأفادت قناة "العربية"، بأن واشنطن سجلت إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصبح إجمالي الحالات 15 شخصا.





وكانت الولايات المتحدة أعلنت حالة الطوارئ للصحة العامة بسبب انتشار فيروس كورونا، كما أوصت مواطنيها بعدم السفر إلى الصين، ورفعت الوزارة تحذيرها من السفر إلى المستوى الرابع.





وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الصين سجلت 1820 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد خلال آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 46550 حالة.