AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نرمين الفقى تخطف أنظار جمهورها فى عيد الحب ... شاهد

الجمعة 14/فبراير/2020 - 06:07 ص
نرمين الفقى
نرمين الفقى
Advertisements
سيد احمد
نشرت الفنانة نرمين الفقى صور لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلقت ترمين الفقى قائلة " Happy Valentine day💖 ".

وظهرت نرمين الفقى ب اطلالة جذابة ولقيت الصور ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :وانتى طيبه ياست الكل والله...كل عيد وانتي قمر يا قمر❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️...دايما متميزة ومتألقه كل سنه وانتى طيبه...منوره الدنيا كلها يا فنانه.

يُذكر أن آخر مشاركات الفنانة نرمين الفقى الدرامية مسلسل "أبو العروسة" الذى حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه على مجموعات قنوات DMC .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أخبار الأهلي.. فايلر يعلن قائمة مواجهة المصري.. تعرف على حكم مباراة صن داونز في الذهاب

أتوقع فوز الزمالك.. نيبوشا يوجه رسالة دعم لـ الفريق قبل مواجهة الترجي

شاهد.. الظهور التلفزيوني الأول لزوجة الراحل عامر منيب

الجوازة بـ 200 ألف.. تفاصيل ضبط شبكة زواج القاصرات في الجيزة: عقد قران قبل العدة لأثرياء العرب

تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه اليوم

جماهير الأفريقي تعتدي على حافلة الترجي قبل لقاء الزمالك بسوبر أفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجهيزات ضخمة لحفل آمال ماهر وماجد المهندس وتامر عاشور بمناسبة عيد الحب .. صور

شاهد.. احتجاجات لـ أتراك وهتافات داخل الحرم المكي تثير الغضب

شاهد.. تهريب الأموال داخل الفول السوداني والبسكويت في السعودية