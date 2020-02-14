نرمين الفقى تخطف أنظار جمهورها فى عيد الحب ... شاهد





وعلقت ترمين الفقى قائلة " Happy Valentine day💖 ".





وظهرت نرمين الفقى ب اطلالة جذابة ولقيت الصور ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى : وانتى طيبه ياست الكل والله... كل عيد وانتي قمر يا قمر❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️... دايما متميزة ومتألقه كل سنه وانتى طيبه... منوره الدنيا كلها يا فنانه.





يُذكر أن آخر مشاركات الفنانة نرمين الفقى الدرامية مسلسل "أبو العروسة" الذى حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه على مجموعات قنوات DMC .