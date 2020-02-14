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أخبار البلد

أهم الأخبار: توقيع الاتفاقية النهائية لمفاوضات سد النهضة نهاية فبراير .. وفضائح جنسية لحفيد مؤسس الإخوان

الجمعة 14/فبراير/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
صدى البلد
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صدى البلد
نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

اختتمت أمس بالعاصمة الأمريكية واشنطن جولات مفاوضات سد النهضة بين وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وأثيوبيا والتي تمت برعاية وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن وبحضور ممثلي البنك الدولي.


كشفت الإدارة العامة لمباحث الآداب عن شبكة خطرة للاتجار بالبشر يقوم فيها محفظ قرآن ومحام ببيع الفتيات القاصرات للأثرياء العرب تحت ستار الزواج مقابل مبلغ ٢٠٠ ألف جنيه للفتاة.


تنطلق مساء اليوم الجمعة 14 فبراير المباراة المرتقبة بين الزمالك والترجي التونسي في مباراة السوبر الأفريقي على ملعب الغرافة القطري.


أعرب محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الأول عن سعادته بـ التتويج بـ جائزة أفضل هدف لـ شهر يناير عن هدفه بمرمى مانشستر يونايتد في الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الإنجليزي


أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الدفاعات الجوية للجيش العربي السوري تصدت لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق، حيث تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط بعض تلك الأهداف.


يواجه طارق رمضان حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان فضيحة جديدة بعد أن بدأ القضاء الفرنسي، أمس الخميس، التحقيق معه في جرائم اغتصاب جديدة، وذلك بعد مرور عامين على اتهامه رسميًا في قضايا الاغتصاب في فرنسا.


أحيا النجم عمرو دياب حفلا غنائيا في الكويت أمس الخميس وسط حضور جماهيري كبير بالتزامن مع طرح البومه الجديد سهران.


فجر الفنان الكبير حسين فهمي مفاجأة عن فيلم العار، الذي يعد علامة فارقة في تاريخه السينمائي وأحد أهم 100 فيلم في السينما المصرية.


نشرت خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم صور له مع زوجها الفنان محمود العسيلى من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".
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